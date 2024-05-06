Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область

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Под ударом энергетика: где нет света

Как сообщили в Сумской ОВА, враг нанес удар по энергетическим объектам региона. В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Из-за чего объекты критической инфраструктуры пришлось переводить на резервное питание.

"Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также, в городе разворачиваются пункты несокрушимости", - проинформировали в ОВА.

По данным "Укрэнерго", россияне повредили высоковольтный объект. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Энергетики обещают, что поэтапно будут подавать свет для потребителей.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются", - говорят в Сумской ОВА.

Ситуация с водоснабжением

В Сумах временно отсутствует водоснабжение домов микрорайонов: Химгородка и Басов, улиц Харьковской, Сергея Табалы, Холодноярской бригады (СКД), Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко), Старореченской (Генерала Чеснова), Мира, Богуна, проспекта Свободы и прилегающих к ним улиц.

По состоянию на 08:30, водозаборы города работают в обычном режиме. Кроме Пришибского водозабора, работу которого коммунальщики возобновляют из-за проблем в энергосистеме в результате атаки.

КП "Горводоканал" в свою очередь напомнил жителям Сум об актуальной потребности всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефоны диспетчерской службы: 050 407-81-10, 067 548-21-12.

Что с транспортом

КП "Электроавтотранс" информирует, что в связи с состоянием энергосистемы города на линии работают только троллейбусы с автономным ходом. Впрочем, специалисты делают все, чтобы улучшить ситуацию.

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