Проблеми у відносинах НАТО та РФ залишаться навіть після закінчення війни в Україні, - генсек
Відносини НАТО та Росії залишаться напруженими навіть у разі, якщо війна в Україні закінчиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції з безпеки у Селені.
Він зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди, і це слід визнати.
"Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати сусідні країни і бачить у демократії та свободі загрозу. Це ставить Росію у стан постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми у наших відносинах з Росією залишаться", - заявив Столтенберг. .
Також генсек наголосив, що перемога російського диктатора у війні проти України небезпечна не лише для країни, а й для всього Північноатлантичного Альянсу.
"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Повідомлення йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш уразливими". ", - додав він.
Генсек пояснив, що підтримка України в інтересах НАТО та всієї безпечної країни Альянсу.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація не має наміру зупинятися і готується до продовження війни. Тому, за його словами, Захід має бути готовим до довготривалої підтримки України.
Також генсек зазначав, що Путін не змінив планів та цілей щодо України. Тож Росію не можна недооцінювати.
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