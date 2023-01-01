Росія продовжуватиме війну. Столтенберг закликав до довготривалої підтримки України

Російська Федерація не має наміру зупинятись та готується до продовження війни. Захід повинен бути готовим до довготривалої підтримки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю BBC.

"Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, попри те, що українські воїни протягом кількох місяців вели контрнаступ, Росія провела мобілізацію й поповнила лави свої військових. Усе це свідчить про те, що ворог готується продовжувати війну та можливо спробує знову здійснити наступ.

Столтенберг наголосив на тому, що Україна гостро потребує військової підтримки. Він зауважив, що ймовірно ця війна закінчиться мирними переговорами, однак умови цих переговорів залежатимуть від співвідношення сил на полі бою.

"Тому - якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріплював положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми повинні забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - добавив Столтенберг.