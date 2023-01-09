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Проблемы в отношениях НАТО и РФ останутся даже после окончания войны в Украине, - генсек

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 12:22
Проблемы в отношениях НАТО и РФ останутся даже после окончания войны в Украине, - генсек Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Отношения НАТО и России останутся напряженными даже в том случае, если война в Украине закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции по безопасности в Селене.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда, и это нужно признать.

"Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", - заявил Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что победа российского диктатора в войне против Украины опасна не только для страны, но и для всего Североатлантического Альянса.

"Если Путин победит в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это также опасно для нас. Сообщение ему и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми", - добавил он.

Генсек объяснил, что поддержка Украины в интересах НАТО и всей безопасности стран Альянса.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Российская Федерация не намерена останавливаться и готовится к продолжению войны. Поэтому, по его словам, Запад должен быть готовым к долговременной поддержке Украины.

Также генсек отмечал, что Путин не изменил планы и цели в отношении Украины. Так что Россию нельзя недооценивать.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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