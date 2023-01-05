Путін не змінив плани. Генсек НАТО застерігає від недооцінки Росії

Російський диктатор Володимир Путін не змінив планів та цілей щодо України. Тому Росію не можна недооцінювати.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Столтенберг зазначив, що було б небезпечним недооцінювати РФ, оскільки Путін показав, що готовий терпіти втрати та страждання.

"У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому недооцінювати Росію небезпечно", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Столтенберг заявив, що країни НАТО, зокрема Німеччина, повинні пришвидшити та посилити військову допомогу Україні. За його словами, це найшвидший шлях до миру.

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