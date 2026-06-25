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Проблеми з товарами? В АТБ пояснили, чи реально є "дефіцит" у магазинах

11:32 25.06.2026 Чт
3 хв
Чи варто українцям хвилюватися, якщо бачать порожні полиці у супермаркеті?
aimg Ірина Костенко
АТБ працює у різних регіонах України (фото ілюстративне: facebook.com/ATB.Market.tm)

В АТБ відреагували на чутки про нібито дефіцит продуктів у деяких магазинах і пояснили, як війна впливає на постачання товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби мережі продовольчих супермаркетів.

Головне:

  • Чи є дефіцит: мережа АТБ працює у звичному режимі, ситуація з постачанням продуктів в цілому - контрольована.
  • Коли ймовірні перебої: тимчасові труднощі з певними товарами (напої, снеки) фіксують лише в окремих магазинах прифронтових регіонів, які постійно зазнають ворожих обстрілів.
  • Воєнні виклики: після атак на логістичні потужності (наприклад, у Дніпрі) компанія змінює ланцюжки постачання та використовує резервний автопарк для швидкого відновлення асортименту.

Про які чутки йдеться

У компанії розповіли, що останнім часом у соціальних мережах шириться "неперевірена інформація щодо магазинів АТБ" у деяких великих містах:

  • центральної частини України;
  • південно-центральної частини України.

Там, нібито, "наявні проблеми з товаром".

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Реальна ситуація з поставками продуктів

З огляду на ситуацію, що склалась, українцям повідомили: "Наразі ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі АТБ - цілком контрольована".

Водночас у компанії визнали, що "у певних прифронтових регіонах" вона, все ж таки, "доволі непроста".

"Це пов'язано насамперед з ворожими атаками на мирну інфраструктуру", - пояснили громадянам.

Як компанія реагує на наслідки обстрілів

В АТБ нагадали, що на початку місяця компанія "оперативно локалізувала наслідки знищення дроном логістичного центру в Дніпрі":

  • змінила логістичні ланцюжки;
  • залучила інші розподільчі центри;
  • задіяла у повній мірі власний вантажний парк (понад 700 авто) тощо.

Коли окремих товарів може бути менше

Повідомляється, що днями ворог наніс новий удар, пошкодивши потужності компанії у Харківській області.

"Це призвело до непередбачуваних наслідків для окремих магазинів", - констатували в АТБ.

Йдеться, зокрема, про тимчасове "зменшення наявних там обсягів певних категорій товарів, які не є критично необхідними" (наприклад чипсів, горішків, деяких різновидів соків та напоїв).

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"Особливо наголошуємо, що йдеться саме про поодинокі випадки і окремо взяті магазини в небезпечних регіонах, які буквально кожної доби зазнають ворожих обстрілів", - додали в АТБ.

Зазначається, що наразі компанія "вживає цілого комплексу заходів, аби ці питання були вирішеними у найкоротший термін".

"Дякуємо за вашу прихильність, довіру та розуміння", - підсумували в АТБ.

Нагадаємо, раніше мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу.

Крім того, ми пояснювали, як нещодавно змінились ціни на овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні (що дешевшає, а що - навпаки).

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