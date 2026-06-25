Проблемы с товарами? В АТБ объяснили, реально ли есть "дефицит" в магазинах

Главное: Есть ли дефицит : сеть АТБ работает в обычном режиме, ситуация с поставками продуктов в целом - контролируемая.

: сеть АТБ работает в обычном режиме, ситуация с поставками продуктов в целом - контролируемая. Когда вероятны перебои : временные трудности с определенными товарами (напитки, снеки) фиксируют только в отдельных магазинах прифронтовых регионов, которые постоянно подвергаются вражеским обстрелам.

: временные трудности с определенными товарами (напитки, снеки) фиксируют только в отдельных магазинах прифронтовых регионов, которые постоянно подвергаются вражеским обстрелам. Военные вызовы: после атак на логистические мощности (например, в Днепре) компания меняет цепочки поставок и использует резервный автопарк для быстрого восстановления ассортимента.

О каких слухах идет речь

В компании рассказали, что в последнее время в социальных сетях распространяется "непроверенная информация насчет магазинов АТБ" в некоторых крупных городах:

центральной части Украины;

юго-центральной части Украины.

Там, якобы, "имеются проблемы с товаром".

Реальная ситуация с поставками продуктов

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам сообщили: "Сейчас ситуация с поставками продуктов в магазины сети АТБ - полностью контролируемая".

В то же время, в компании признали, что "в определенных прифронтовых регионах" она, все же, "достаточно непростая".

"Это связано, прежде всего, с вражескими атаками на мирную инфраструктуру", - объяснили гражданам.

Как компания реагирует на последствия обстрелов

В АТБ напомнили, что в начале месяца компания "оперативно локализовала последствия уничтожения дроном логистического центра в Днепре":

сменила логистические цепочки;

привлекла другие распределительные центры;

задействовала в полной мере собственный грузовой парк (свыше 700 авто) и т.д.

Когда отдельных товаров может быть меньше

Сообщается, что на днях враг нанес новый удар, повредив мощности компании в Харьковской области.

"Это привело к непредсказуемым последствиям для отдельных магазинов", - констатировали в АТБ.

Речь идет, в частности, про временное "уменьшение имеющихся там объемов определенных категорий товаров, которые не являются критически необходимыми" (например, чипсов, орешков, некоторых разновидностей соков и напитков).

"Особо подчеркиваем, что речь идет именно об одиночных случаях и отдельно взятых магазинах в опасных регионах, которые буквально каждые сутки подвергаются вражеским обстрелам", - добавили в АТБ.

Отмечается, что в настоящее время компания "принимает целый комплекс мер, чтобы эти вопросы были решены в кратчайшие сроки".

"Спасибо за вашу приверженность, доверие и понимание", - подытожили в АТБ.