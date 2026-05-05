Проблеми з інтернетом у Москві пов'язані з безпекою Путіна, - FT

За даними джерел, Федеральна служба охорони різко змінила підходи до безпеки глави Кремля. Сам Путін стає дедалі більш ізольованим і значну частину часу проводить у підземних бункерах, зокрема на півдні РФ.

"Шок від української операції "Павутина" з використанням дронів досі не минув", - розповіла виданню особа, добре знайома з диктатором.

Зазначається, що оточення глави Кремля також потрапило під жорсткі обмеження. Зокрема, кухарям, охоронцям і фотографам заборонено користуватися громадським транспортом і пристроями з доступом до інтернету під час роботи поруч із президентом. Крім того, у їхніх будинках встановлюють системи відеоспостереження.

Відвідувачі Кремля тепер проходять подвійні перевірки, а доступ до Путіна суттєво обмежений. За словами співрозмовників видання, він дедалі більше зосереджується на війні проти України, приділяючи їй більшість свого часу.

Окремо джерела зазначають, що перебої з доступом до інтернету в Москві можуть бути пов’язані саме із заходами безпеки президента та захистом від можливих атак дронів.

На цьому тлі Путін практично перестав з’являтися у звичних резиденціях, а зустрічі з чиновниками, не пов’язаними з війною, відбуваються значно рідше.

Раніше західні ЗМІ та розвідка також повідомляли, що Кремль побоюється не лише замаху, а й можливого перевороту, через що заходи безпеки навколо російського президента стали безпрецедентними.