RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Проблемы с интернетом в Москве связаны с безопасностью Путина, - FT

00:22 05.05.2026 Вт
2 мин
С марта вопрос безопасности российского диктатора стал более актуальным
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Кремль резко усилил охрану своего главы Владимира Путина из-за страха покушения на его жизнь, что уже влияет даже на работу связи в Москве.

По данным источников, Федеральная служба охраны резко изменила подходы к безопасности главы Кремля. Сам Путин становится все более изолированным и значительную часть времени проводит в подземных бункерах, в частности на юге РФ.

"Шок от украинской операции "Паутина" с использованием дронов до сих пор не прошел", - рассказал изданию человек, хорошо знакомый с диктатором.

Отмечается, что окружение главы Кремля также попало под жесткие ограничения. В частности, поварам, охранникам и фотографам запрещено пользоваться общественным транспортом и устройствами с доступом к интернету во время работы рядом с президентом. Кроме того, в их домах устанавливают системы видеонаблюдения.

Посетители Кремля теперь проходят двойные проверки, а доступ к Путину существенно ограничен. По словам собеседников издания, он все больше сосредотачивается на войне против Украины, уделяя ей большую часть своего времени.

Отдельно источники отмечают, что перебои с доступом к интернету в Москве могут быть связаны именно с мерами безопасности президента и защитой от возможных атак дронов.

На этом фоне Путин практически перестал появляться в привычных резиденциях, а встречи с чиновниками, не связанными с войной, происходят значительно реже.

Ранее западные СМИ и разведка также сообщали, что Кремль опасается не только покушения, но и возможного переворота, из-за чего меры безопасности вокруг российского президента стали беспрецедентными.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что в Москве и Подмосковье тысячи людей остались без домашнего интернета.

Накануне также стало известно, что москвичи на пять дней могут остаться без мобильного интернета и СМС. Официально - ради "безопасности" во время парада 9 мая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация