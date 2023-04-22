Проблеми з географію? Посол України розкритикував скандальну заяву китайського колеги

Китайський посол у Франції оскандалився своєю заявою щодо колишніх радянських республік. Або ж він не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Пекіну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Франції Вадима Омельченка.
"Або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечать позиції Пекіна "щодо зусиль по відновленню миру в Україні на основі міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН". Тестове питання "Чий Крим?", як завжди, показове. Наступного разу добре було б спитати "Чий Владивосток?". Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі"", - пише посол.
В ефірі китайський посол Лу Шає заявив, що колишні
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після заяви китайського дипломата, Естонія викликала на килим посла Китаю.
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