Проблемы с географией? Посол Украины раскритиковал скандальное заявление китайского коллеги

Китайский посол во Франции оскандалился своим заявлением в отношении бывших советских республик. Либо он не знает географии, либо его позиция идет вопреки позиции Пекина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины во Франции Вадима Омельченко.
"Или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина "по усилиям по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Чей Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо было бы спросить "Чей Владивосток?". Советской империи больше не существует. История двигается дальше", - пишет посол.
В эфире китайский посол Лу Шае заявил, что бывшие
Напомним, РБК-Украина писало о том, что после заявления китайского дипломата, Эстония вызвала на ковер посла Китая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.