Проблемы с географией? Посол Украины раскритиковал скандальное заявление китайского коллеги

"Или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина "по усилиям по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Чей Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо было бы спросить "Чей Владивосток?". Советской империи больше не существует. История двигается дальше", - пишет посол.

Заявление посла Китая во Франции

В эфире китайский посол Лу Шае заявил, что бывшие