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Проблемы с географией? Посол Украины раскритиковал скандальное заявление китайского коллеги

Фото: Вадим Омельченко, посол Украины во Франции (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китайский посол во Франции оскандалился своим заявлением в отношении бывших советских республик. Либо он не знает географии, либо его позиция идет вопреки позиции Пекина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

"Или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина "по усилиям по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Чей Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо было бы спросить "Чей Владивосток?". Советской империи больше не существует. История двигается дальше", - пишет посол.

Заявление посла Китая во Франции

В эфире китайский посол Лу Шае заявил, что бывшие

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после заявления китайского дипломата, Эстония вызвала на ковер посла Китая.

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