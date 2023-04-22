Естонія викликала на килим посла Китаю після скандальної заяви про пострадянські країни
Міністерство закордонних справ Естонії викликає посла Китаю після того, як глава дипмісії КНР у Франції поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Delfi заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Чиновник наголосив, що такі заяви китайського дипломата викликають жаль.
"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - підкреслив Цахкна.
Нагадаємо, вчора, 21 квітня, китайський посол у Франції Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.
При цьому дипломат зазначав, що "Крим спочатку був російським".
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