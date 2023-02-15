UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проблеми з дисципліною в армії зростають? В Білорусі відремонтують стару гауптвахту, - "Гаюн"

Фото: В Білорусі відремонтують стару гауптвахту (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Бресті (Білорусь) збираються відремонтувати стару гауптвахту. Це зафіксовано в державних закупівлях Командування Сил спеціальних операцій ЗС РБ на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Стало відомо, що саме має бути зроблено:

  • Послуги технічного нагляду (інженерної організації) у будівництві під час проведення поточного ремонту на об'єкті: "Гауптвахта (інв. №2/36) військової частини в/ч 92616, в/м №2 "Південний", м. Брест;
  • Поточний ремонт об'єкта: "Гауптвахта (інв. №2/36) військової частини в/ч 92616, в/м №2 'Південний", м. Брест.

Зазначається, що військова частина 92616 це - 38-а десантно-штурмова бригада.

"Не можна виключати, що після ремонту об'єкт Гауптвахта буде застосовуватися і за іншим призначенням. Інформації щодо його подальшого використання немає у плані державних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Нині у РБ існує лише одне гауптвахта - на базі Мінської військової комендатури. Саме туди доставляють для відбування арешту не лише військовослужбовців з усіх військових частин ЗС РБ, а також військовослужбовців інших силових структур РБ (внутрішніх військ МВС, органів прикордонної служби та ін.)

"В цілому розмови про необхідність відкриття нової гауптвахти ходили і раніше. Вибір Бреста для відкриття гауптвахти є виправданим через розміщення у місті кількох військових частин (десантно-штуромова та артилерійська бригади, зенітно-ракетний полк, батальйон РЕБ)", - додали в "Гаюн".

Нагадаємо, що у навчальних центрах російської армії почали створювати приміщення (гауптвахти), призначені для утримання затриманих та заарештованих військових.

Білорусь може розташувати один з підрозділів ППО ЗС в Лунинці. Планують почати годувати військових полку в населеному пункті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь