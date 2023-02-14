Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, - "Гаюн"

Білорусь може розташувати один з підрозділів ППО ЗС в Лунинці. Планують почати годувати військових полку в населеному пункті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канала "Білорускі Гаюн".

"Ми вже порушували питання із закупівлею МО РБ послуг з організації харчування для військовослужбовців на 2023 рік. Вивчаючи конкурсні документи, ми помітили ще одну цікаву закономірність, пов'язану зі 115-м зенітним ракетним полком (в/ч 92504). А саме - з планами почати годувати військовослужбовців полку в Лунинці", - пише пресслужба.

Зазначається, що в 2021 й 2022 роках військових полку годували в чотирьох точках:

населений пункт Кам'янюки - 40 осіб на добу;

населений пункт Митьки - 40 осіб на добу;

населений пункт Ковердяки - 100 осіб на добу;

населений пункт Курниця - 40 осіб на добу.

Що змінилось в 2023 році:

населений пункт Кам'янюки - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб);

населений пункт Митьки - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб);

населений пункт Ковердяки - 75 осіб на добу (мінус 25 осіб);

населений пункт Курниця - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб).

Білорусь планує організувати харчування в населеному пункті Лунинець - 200 осіб на добу.



"З цього можна зробити висновок, що 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один зі своїх підрозділів у Лунинці. Зазначимо, що на озброєнні полку з 2006 року стоять ЗРК С-300. Судячи з кількості осіб, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збираються розмістити в Лунинці", - додає моніторингова група.

Сьогодні в Лунинці розташовані такі підрозділи Білорусі: