Проблемы с дисциплиной в армии нарастают? В Беларуси отремонтируют старую гауптвахту, - "Гаюн"

В Бресте (Беларусь) собираются отремонтировать старую гауптвахту. Это зафиксировано в государственных закупках Командования Сил специальных операций ВС РБ на 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Стало известно, что именно должно быть сделано:
Отмечается, что военная часть 92616 это - 38-я десантно-штурмовая бригада.
"Нельзя исключать, что после ремонта объект Гауптвахта будет применяться и по другому назначению. Информация о его дальнейшем использовании отсутствует в плане государственных закупок", - говорится в сообщении.
Сейчас в РБ существует только одна гауптвахта – на базе Минской военной комендатуры. Именно туда доставляют для ареста не только военнослужащих из всех воинских частей ВС РБ, а также военнослужащих других силовых структур РБ (внутренних войск МВД, органов пограничной службы и др.).
"В целом разговоры о необходимости открытия новой гауптвахты ходили и раньше. Выбор Бреста для открытия гауптвахты оправдан из-за размещения в городе нескольких воинских частей (десантно-штурмовая и артиллерийская бригады, зенитно-ракетный полк, батальон РЭБ)", - добавили в "Гаюн".
Напомним, что в учебных центрах русской армии начали создавать помещения (гауптвахты), предназначенные для содержания задержанных и арестованных военных.
Беларусь может разместить одно из подразделений ПВО ВС в Лунинце. Планируется начать кормить военных полка в населенном пункте.
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