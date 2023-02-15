Проблемы с дисциплиной в армии нарастают? В Беларуси отремонтируют старую гауптвахту, - "Гаюн"

Стало известно, что именно должно быть сделано:

Услуги технического надзора (инженерной организации) в строительстве при проведении текущего ремонта на объекте: "Гауптвахта (инв. №2/36) воинской части в/ч 92616, в/м №2 "Южный", г. Брест;

Текущий ремонт объекта: "Гауптвахта (инв. №2/36) воинской части в/ч 92616, в/м №2 'Южный", г. Брест.

Отмечается, что военная часть 92616 это - 38-я десантно-штурмовая бригада.

"Нельзя исключать, что после ремонта объект Гауптвахта будет применяться и по другому назначению. Информация о его дальнейшем использовании отсутствует в плане государственных закупок", - говорится в сообщении.

Сейчас в РБ существует только одна гауптвахта – на базе Минской военной комендатуры. Именно туда доставляют для ареста не только военнослужащих из всех воинских частей ВС РБ, а также военнослужащих других силовых структур РБ (внутренних войск МВД, органов пограничной службы и др.).

"В целом разговоры о необходимости открытия новой гауптвахты ходили и раньше. Выбор Бреста для открытия гауптвахты оправдан из-за размещения в городе нескольких воинских частей (десантно-штурмовая и артиллерийская бригады, зенитно-ракетный полк, батальон РЭБ)", - добавили в "Гаюн".