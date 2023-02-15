Проблеми з дисципліною в армії зростають? В Білорусі відремонтують стару гауптвахту, - "Гаюн"

У Бресті (Білорусь) збираються відремонтувати стару гауптвахту. Це зафіксовано в державних закупівлях Командування Сил спеціальних операцій ЗС РБ на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

Стало відомо, що саме має бути зроблено:

Послуги технічного нагляду (інженерної організації) у будівництві під час проведення поточного ремонту на об'єкті: "Гауптвахта (інв. №2/36) військової частини в/ч 92616, в/м №2 "Південний", м. Брест;

Поточний ремонт об'єкта: "Гауптвахта (інв. №2/36) військової частини в/ч 92616, в/м №2 'Південний", м. Брест.

Зазначається, що військова частина 92616 це - 38-а десантно-штурмова бригада.

"Не можна виключати, що після ремонту об'єкт Гауптвахта буде застосовуватися і за іншим призначенням. Інформації щодо його подальшого використання немає у плані державних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Нині у РБ існує лише одне гауптвахта - на базі Мінської військової комендатури. Саме туди доставляють для відбування арешту не лише військовослужбовців з усіх військових частин ЗС РБ, а також військовослужбовців інших силових структур РБ (внутрішніх військ МВС, органів прикордонної служби та ін.)

"В цілому розмови про необхідність відкриття нової гауптвахти ходили і раніше. Вибір Бреста для відкриття гауптвахти є виправданим через розміщення у місті кількох військових частин (десантно-штуромова та артилерійська бригади, зенітно-ракетний полк, батальйон РЕБ)", - додали в "Гаюн".