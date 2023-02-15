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Проблемы с дисциплиной в армии нарастают? В Беларуси отремонтируют старую гауптвахту, - "Гаюн"

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Беларусь, Среда 15 февраля 2023 21:20
Проблемы с дисциплиной в армии нарастают? В Беларуси отремонтируют старую гауптвахту, - "Гаюн" Фото: В Беларуси отремонтируют старую гауптвахту (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Бресте (Беларусь) собираются отремонтировать старую гауптвахту. Это зафиксировано в государственных закупках Командования Сил специальных операций ВС РБ на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Стало известно, что именно должно быть сделано:

  • Услуги технического надзора (инженерной организации) в строительстве при проведении текущего ремонта на объекте: "Гауптвахта (инв. №2/36) воинской части в/ч 92616, в/м №2 "Южный", г. Брест;
  • Текущий ремонт объекта: "Гауптвахта (инв. №2/36) воинской части в/ч 92616, в/м №2 'Южный", г. Брест.

Отмечается, что военная часть 92616 это - 38-я десантно-штурмовая бригада.

"Нельзя исключать, что после ремонта объект Гауптвахта будет применяться и по другому назначению. Информация о его дальнейшем использовании отсутствует в плане государственных закупок", - говорится в сообщении.

Сейчас в РБ существует только одна гауптвахта – на базе Минской военной комендатуры. Именно туда доставляют для ареста не только военнослужащих из всех воинских частей ВС РБ, а также военнослужащих других силовых структур РБ (внутренних войск МВД, органов пограничной службы и др.).

"В целом разговоры о необходимости открытия новой гауптвахты ходили и раньше. Выбор Бреста для открытия гауптвахты оправдан из-за размещения в городе нескольких воинских частей (десантно-штурмовая и артиллерийская бригады, зенитно-ракетный полк, батальон РЭБ)", - добавили в "Гаюн".

Напомним, что в учебных центрах русской армии начали создавать помещения (гауптвахты), предназначенные для содержания задержанных и арестованных военных.

Беларусь может разместить одно из подразделений ПВО ВС в Лунинце. Планируется начать кормить военных полка в населенном пункте.

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