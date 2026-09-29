Проблеми з авторизацією і не тільки: у "Київ Цифровий" попередили про масштабний збій

Користувачів "Київ Цифровий" попередили про тимчасовий збій, а також труднощі на Порталі послуг столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Київ Цифровий" у Facebook.
У вівторок, 29 вересня 2026 року, увагу українців звернули на тимчасові труднощі під час користування:
Громадянам пояснили, що така ситуація склалась "у зв'язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем".
Зазначається, що через це у користувачів можуть виникати труднощі:
Як у "Київ Цифровий", так і на Порталі послуг столиці.
"Проблема тимчасова. Дякуємо за розуміння", - підсумували у прес-службі додатку.
"Київ Цифровий" - це державний мобільний застосунок для мешканців Києва, який:
Тим часом Портал послуг Києва - єдина онлайн-платформа, яка об'єднує в одному місці:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відділи "Паспортного сервісу" призупинили прийом громадян до кінця вересня.
Тим часом РФ виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України.
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