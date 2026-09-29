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Проблемы с авторизацией и не только: в "Киев Цифровой" предупредили о масштабном сбое

18:40 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Пользователей "Киев Цифровой" предупредили о временном сбое, а также о трудностях на Портале услуг столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Киев Цифровой" в Facebook.

Что известно о техническом сбое и его последствиях

Во вторник, 29 сентября 2026 года, внимание украинцев обратили на временные трудности во время пользования:

  • мобильным приложением "Киев Цифровой";
  • Порталом услуг Киева.

Гражданам объяснили, что такая ситуация сложилась "в связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем".

Отмечается, что из-за этого у пользователей могут возникать трудности:

  • с авторизацией;
  • с использованием цифровой подписи.

Как в "Киеве Цифровой", так и на Портале услуг столицы.

"Проблема временная. Спасибо за понимание", - подытожили в пресс-службе приложения.

Публикация пресс-службы "Киев Цифровой (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Чем важны "Киев Цифровой" и Портал услуг

"Киев Цифровой" - это государственное мобильное приложение для жителей Киева, которое:

  • сочетает в себе главные городские сервисы;
  • предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковкам, записям в ЦНАП, голосованиям за петиции и т.д.

Тем временем Портал услуг Киева - единая онлайн-платформа, которая объединяет в одном месте:

  • городские сервисы;
  • муниципальные программы;
  • социальные и административные услуги для жителей столицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что отделы "Паспортного сервиса" приостановили прием граждан до конца сентября.

Тем временем РФ выступила с циничным заявлением по поводу ударов по дата-центрам Украины.

Читайте также, что известно о последствиях атак на дата-центры Киева.

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