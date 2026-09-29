Проблемы с авторизацией и не только: в "Киев Цифровой" предупредили о масштабном сбое

Что известно о техническом сбое и его последствиях

Во вторник, 29 сентября 2026 года, внимание украинцев обратили на временные трудности во время пользования:

мобильным приложением "Киев Цифровой";

Порталом услуг Киева.

Гражданам объяснили, что такая ситуация сложилась "в связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем".

Отмечается, что из-за этого у пользователей могут возникать трудности:

с авторизацией;

с использованием цифровой подписи.

Как в "Киеве Цифровой", так и на Портале услуг столицы.

"Проблема временная. Спасибо за понимание", - подытожили в пресс-службе приложения.

Публикация пресс-службы "Киев Цифровой (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Чем важны "Киев Цифровой" и Портал услуг

"Киев Цифровой" - это государственное мобильное приложение для жителей Киева, которое:

сочетает в себе главные городские сервисы;

предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковкам, записям в ЦНАП, голосованиям за петиции и т.д.

Тем временем Портал услуг Киева - единая онлайн-платформа, которая объединяет в одном месте: