Проблемы с авторизацией и не только: в "Киев Цифровой" предупредили о масштабном сбое

Пользователей "Киев Цифровой" предупредили о временном сбое, а также о трудностях на Портале услуг столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Киев Цифровой" в Facebook.
Во вторник, 29 сентября 2026 года, внимание украинцев обратили на временные трудности во время пользования:
Гражданам объяснили, что такая ситуация сложилась "в связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем".
Отмечается, что из-за этого у пользователей могут возникать трудности:
Как в "Киеве Цифровой", так и на Портале услуг столицы.
"Проблема временная. Спасибо за понимание", - подытожили в пресс-службе приложения.
"Киев Цифровой" - это государственное мобильное приложение для жителей Киева, которое:
Тем временем Портал услуг Киева - единая онлайн-платформа, которая объединяет в одном месте:
Напомним, ранее мы рассказывали, что отделы "Паспортного сервиса" приостановили прием граждан до конца сентября.
Тем временем РФ выступила с циничным заявлением по поводу ударов по дата-центрам Украины.
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