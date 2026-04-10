Проблема одного ТЦК: Федоров поставив крапку в скандалі з обліком жінок

"Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладений штраф, всі зняти обмеження, розшуки", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що зараз він поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було. А також щоб не було людського фактора, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК.

Також у Міноборони повідомили, що вирішили питання статусу "в розшуку" для жінок в застосунку "Резерв+".

"Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК - жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки", - додали у відомстві.

Зазначається, що зі всіх знято статус "в розшуку" ще два тижні тому. Штрафів не накладали - для цього не було причин.

Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня.