Проблема одного ТЦК: Федоров поставил точку в скандале с учетом женщин

"Я лично в этом вопросе разбирался. Это была проблема техническая на стороне Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, все снять ограничения, розыски", - сказал Федоров.

Министр отметил, что сейчас он поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было. А также чтобы не было человеческого фактора, от которого могут появляться вообще такие ситуации на стороне любого ТЦК.

Также в Минобороны сообщили, что решили вопрос статуса "в розыске" для женщин в приложении "Резерв+".

"Он возник из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК - женщин поставили на воинский учет ошибочно. Нашли 32 таких случая", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что со всех снят статус "в розыске" еще две недели назад. Штрафов не накладывали - для этого не было причин.

С общего воинского учета женщин, которые ошибочно туда попали, снимут до конца апреля.