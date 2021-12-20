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Проблема с Беларусью не только из-за мигрантов, - Боррель

Автор: Наталья Скороход

Острая фаза миграционного кризиса на границе с Евросоюза и Беларуси отступает. Однако не только в этом кроется проблема, связанная с этой страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в своем блоге.

"Наш

Напомним, что Боррель прокомментировал ситуацию на границе Украины. По его словам, Европа должна готовиться к худшему.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. По его словам, это будет ответом на санкции.

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БеларусьМиграционный кризис в ЕС