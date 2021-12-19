Мигранты снова пытались прорвать границу Польши. Силовиков забросали камнями
Фото: мигранты на границе с Польшей (twitter.com/HRDefsEN)
На границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной стражи Польши.
"Вчера 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке возле Черемхи группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе польская сторона сообщила, что глава Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев лично руководил штурмом польской границы.
А пресс-секретарь польской пограничной стражи Анна Михальская заявила, что белорусские службы снабжают мигрантов кирпичами и кусками брусчатки, чтобы те атаковали польских силовиков.