Боррель о вторжении РФ в Украину: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, конечные намерения России по отношению к нашей стране не ясны, за исключением того, что РФ стремится угрожать Украине и ослабить ее. По мнению главы европейской дипломатии, могут разворачиваться разные сценарии.

" Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - пишет Боррель.

Он также отметил, что Е вропе нужно быть готовой к решительным действиям.