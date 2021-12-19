ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боррель о вторжении РФ в Украину: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"

Новина українською →
Брюссель , Воскресенье 19 декабря 2021 23:42
Боррель о вторжении РФ в Украину: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему" Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, конечные намерения России по отношению к нашей стране не ясны, за исключением того, что РФ стремится угрожать Украине и ослабить ее. По мнению главы европейской дипломатии, могут разворачиваться разные сценарии.

"Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - пишет Боррель.

Он также отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продолжить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - пишет Боррель.

Напомним, что Евросоюз должен быть за столом переговоров касательно любой темы безопасности в Европе. Такое заявление сделал Боррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах