ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Проблема с Беларусью не только из-за мигрантов, - Боррель

Новина українською →
Брюссель , Понедельник 20 декабря 2021 02:22
Проблема с Беларусью не только из-за мигрантов, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Острая фаза миграционного кризиса на границе с Евросоюза и Беларуси отступает. Однако не только в этом кроется проблема, связанная с этой страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в своем блоге.

По его словам, благодаря дипломатии ЕС, проблема с потоком нелегальных мигрантов постепенно отступает. Многие из них были отправлены страну, из которой прибыли, а тысячи остаются в Беларуси, нуждаясь в гуманитарной помощи.

Между тем, проблемы с Беларусью одними мигрантами не ограничиваются.

"Наш спор с Беларусью не ограничивается откровенным манипулятивным использованием мигрантов. Отнюдь нет. В основе лежит жестокий репрессивный и незаконный характер режима Лукашенко, в котором более 900 политических заключенных томятся в тюрьмах", - отмечает Боррель.

Боррель также отметил, что 12 декабря вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем провел встречу с представителями демократической Беларуси - активистами гражданского общества, правозащитниками, блогерами, представителями политической оппозиции.

"Меня впечатлили их рассказы и их решимость. Они попросили ЕС продолжать поддерживать демократические перемены и оказывать давление на режим", - пишет Боррель.

Он напомнил, что Евросоюз расширил санкции, нацеленные на тех, "кто причастен к организации циничной торговли мигрантами, а также на тех, кто стоит за постоянными репрессиями, на так называемых кошельков Лукашенко".

Он также напомнил, что режим Лукашенко приговорил мужа лидера оппозиции в изгнании Светланы Цихановской "к абсурдным 18 годам лишения свободы".

Напомним, что Боррель прокомментировал ситуацию на границе Украины. По его словам, Европа должна готовиться к худшему.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. По его словам, это будет ответом на санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Миграционный кризис в ЕС
NEWS
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах