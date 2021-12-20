Проблема с Беларусью не только из-за мигрантов, - Боррель
Острая фаза миграционного кризиса на границе с Евросоюза и Беларуси отступает. Однако не только в этом кроется проблема, связанная с этой страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в своем блоге.
По его словам, благодаря дипломатии ЕС, проблема с потоком нелегальных мигрантов постепенно отступает. Многие из них были отправлены страну, из которой прибыли, а тысячи остаются в Беларуси, нуждаясь в гуманитарной помощи.
Между тем, проблемы с Беларусью одними мигрантами не ограничиваются.
"Наш спор с Беларусью не ограничивается откровенным манипулятивным использованием мигрантов. Отнюдь нет. В основе лежит жестокий репрессивный и незаконный характер режима Лукашенко, в котором более 900 политических заключенных томятся в тюрьмах", - отмечает Боррель.
Боррель также отметил, что 12 декабря вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем провел встречу с представителями демократической Беларуси - активистами гражданского общества, правозащитниками, блогерами, представителями политической оппозиции.
"Меня впечатлили их рассказы и их решимость. Они попросили ЕС продолжать поддерживать демократические перемены и оказывать давление на режим", - пишет Боррель.
Он напомнил, что Евросоюз расширил санкции, нацеленные на тех, "кто причастен к организации циничной торговли мигрантами, а также на тех, кто стоит за постоянными репрессиями, на так называемых кошельков Лукашенко".
Он также напомнил, что режим Лукашенко приговорил мужа лидера оппозиции в изгнании Светланы Цихановской "к абсурдным 18 годам лишения свободы".
Напомним, что Боррель прокомментировал ситуацию на границе Украины. По его словам, Европа должна готовиться к худшему.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. По его словам, это будет ответом на санкции.