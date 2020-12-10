ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пробки и аварии: последствия гололеда в Киеве

Киев, Четверг 10 декабря 2020 17:53
Пробки и аварии: последствия гололеда в Киеве
Фото: гололед в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве взамен снегопада, который прогнозировали, начался ледяной дождь. Из-за непогоды практически все главные магистрали столицы замерли в пробках, а также произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Патрульной полиции столицы.

На дворе идет дождь, но поскольку наблюдается мороз, то вода сразу же замерзает на дорогах и тротуарах. Это усложняет движение не только транспорта, но и пешеходов.

Фото: гололед в Киеве (РБК-Украина)

Так, на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которого затруднено движение в направлении улицы Академика Заболотного.

Пробки и аварии: последствия гололеда в КиевеФото: ДТП на Столичном шоссе (t.me/kyivpatrol)

Согласно данным Google maps, в Киеве произошло около 20 ДТП. В частности, на улице Крещатик, Большой Окружной, проспекте Валерия Лобановского, улице Волынской, на улице Елены Телиги, улице Антоновича, улице Марии Цветаевой.

Кроме того, по информации dtp.kiev.ua, на Андреевском спуске автомобиль на скорости въехал в группу людей из-за гололеда. В результате инцидента никто не пострадал.

Пробки и аварии: последствия гололеда в КиевеФото: ДТП на Андреевском спуске (t.me/dtpkievua)

Также на улице Газопроводной произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Патрульные предупредили, что сегодня на дорогах столицы гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Фото: гололед в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится.

Кроме того, в Киевской и Житомирской областях ограничили движение крупногабаритного транспорта из-за непогоды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевДТП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь