ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Затори та аварії: наслідки ожеледиці в Києві

Київ, Четвер 10 грудня 2020 17:53
Затори та аварії: наслідки ожеледиці в Києві
Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві замість снігопаду, який прогнозували, почався крижаний дощ. Через негоду практично всі головні магістралі столиці завмерли в заторах, а також сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Патрульної поліції столиці.

На дворі йде дощ, але оскільки спостерігається мороз, то вода відразу ж замерзає на дорогах і тротуарах. Це ускладнює рух не тільки транспорту, а й пішоходів.

Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)

Так, на Столичному шосе сталася ДТП, в результаті якого ускладнено рух у напрямку вулиці Академіка Заболотного.

Затори та аварії: наслідки ожеледиці в КиєвіФото: ДТП на Столичному шосе (t.me/kyivpatrol)

Згідно з даними Google maps, у Києві сталося близько 20 ДТП. Зокрема, на вулиці Хрещатик, Великій Окружній, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській, на вулиці Олени Теліги, вулиці Антоновича, вулиці Марії Цвєтаєвої.

Крім того, по інформації dtp.kiev.ua, на Андріївському узвозі автомобіль на швидкості в'їхав у групу людей через ожеледицю. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Затори та аварії: наслідки ожеледиці в КиєвіФото: ДТП на Андріївському узвозі (t.me/dtpkievua)

Також на вулиці Газопровідній сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Патрульні попередили, що сьогодні на дорогах столиці ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що найближчими днями погода в Україні значно погіршиться.

Крім того, у Київській та Житомирській областях обмежили рух великогабаритного транспорту з-за негоди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КиївДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся