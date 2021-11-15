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Пробили шлем полицейскому: польские силовики отразили очередную атаку мигрантов на границе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 15 ноября группа мигрантов из несколько сотен человек попыталась прорваться на территорию Польшу. Они закидывали польских силовиков камнями, повредив шлем одному из полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Попытка мигрантов прорваться в Польшу произошла около 16:00 в районе населенного пункта Старжины. Группа нелегалов из несколько сотен человек пыталась перейти границу. Они использовали сколоченные из досок щиты, чтобы преодолеть проволочные заграждения и закидывали польских силовиков камнями.

Польские полицейские, пограничники и военные сумели предотвратить прорыв. Одному из силовиков камнем повредило шлем. Однако атака мигрантов была отражена.

Фото: польская полиция и пограничники отразили очередную атаку мигрантов на границе (twitter.com/podlaskaPolicja)

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что мигранты на польско-белорусской границе продолжают собираться у КПП "Кузница".

По данным Минобороны Польши, к операции на пункте пропуска "Кузница" привлечен спецназ Беларуси.

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