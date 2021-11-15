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Пробили шолом поліцейському: польські силовики відбили чергову атаку мігрантів на кордоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 15 листопада група мігрантів з кількасот людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Польщі.

Спроба мігрантів прорватися до Польщі сталася близько 16:00 в районі населеного пункту Старжини. Група нелегалів з кількасот людей намагалася перейти кордон. Вони використовували збиті з дощок щити, щоб подолати дротяні загородження і закидали польських силовиків камінням.

Польські поліцейські, прикордонники та військові зуміли запобігти прориву. Одному з силовиків каменем пошкодило шолом. Однак атака мігрантів була відбита.

Фото: польська поліція і прикордонники відбили чергову атаку мігрантів на кордоні (twitter.com/podlaskaPolicja)

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні продовжують збиратися у КПП "Кузня".

За даними Міноборони Польщі, до операції на пункті пропуску "Кузня" залучено спецназ Білорусі.

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