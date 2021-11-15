Пробили шолом поліцейському: польські силовики відбили чергову атаку мігрантів на кордоні

Увечері 15 листопада група мігрантів з кількасот людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Польщі.
Спроба мігрантів прорватися до Польщі сталася близько 16:00 в районі населеного пункту Старжини. Група нелегалів з кількасот людей намагалася перейти кордон. Вони використовували збиті з дощок щити, щоб подолати дротяні загородження і закидали польських силовиків камінням.
Польські поліцейські, прикордонники та військові зуміли запобігти прориву. Одному з силовиків каменем пошкодило шолом. Однак атака мігрантів була відбита.
Фото: польська поліція і прикордонники відбили чергову атаку мігрантів на кордоні (twitter.com/podlaskaPolicja)
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні продовжують збиратися у КПП "Кузня".
За даними Міноборони Польщі, до операції на пункті пропуску "Кузня" залучено спецназ Білорусі.