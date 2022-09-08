Пробили до 50 км. Генштаб впервые рассказал о наступлении на Харьковском направлении

Украинские военные начали оборонительные операции на Харьковском направлении с целью возвращения оккупированных территорий. В настоящее время наши бойцы вклинились в оборону врага на глубину до 50 км.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
"В рамках проведения на Харьковском направлении оборонительных операций с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ ведут активные боевые действия на определенных направлениях. В настоящее время воинские части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км", - заявил Громов.
В то же время, как добавил Громов, на отдельных направлениях наши бойцы продвинулись вглубь обороны россиян от 2 до нескольких десятков километров.
Наши защитники на Харьковском и Южнобугском направлении вернули под контроль Украины 700 квадратных километров, которые ранее были оккупированы врагом.
"Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - отметил Громов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным CNN, украинские военные имеют цель вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонской области до конца этого года
Еще утром, как сообщал Институт изучения войны, ВСУ, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км.
Тем временем наши бойцы сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка Харьковской области, находящейся вблизи Балаклеи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.