Пробили до 50 км. Генштаб впервые рассказал о наступлении на Харьковском направлении

"В рамках проведения на Харьковском направлении оборонительных операций с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ ведут активные боевые действия на определенных направлениях. В настоящее время воинские части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км", - заявил Громов.

В то же время, как добавил Громов, на отдельных направлениях наши бойцы продвинулись вглубь обороны россиян от 2 до нескольких десятков километров.

Более 700 квадратных километров освобождено

Наши защитники на Харьковском и Южнобугском направлении вернули под контроль Украины 700 квадратных километров, которые ранее были оккупированы врагом.

Освобождены более 20 населенных пунктов

"Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - отметил Громов.