Украинские военные сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка (Харьковская область). Оно находится вблизи Балаклеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую отдельную бригаду спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook .

Стоит заметить, что последние несколько дней в СМИ появляется информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи.

"Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - сказано в сообщении бригады.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал хорошие новости о продвижении украинских военных в Харьковской области.

Также мы писали, что сегодня, 7 сентября, в Балаклее (Харьковская область) жителей призвали соблюдать режим информационной тишины по поводу действий украинских военных.

Более детально о контрнаступлении ВСУ в районе Балаклеи можете узнать в материале РБК-Украина "Балаклее приготовиться? Что известно о ситуации в Харьковской области".

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