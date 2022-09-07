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Украинские военные сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 17:06
Украинские военные сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей (видео) Иллюстративное фото: украинские военные сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка (Харьковская область). Оно находится вблизи Балаклеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую отдельную бригаду спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.

"Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - сказано в сообщении бригады.

Стоит заметить, что последние несколько дней в СМИ появляется информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи.

Украинские военные сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей (видео)Село Новая Гусаровка на карте (скриншот)

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал хорошие новости о продвижении украинских военных в Харьковской области.

Также мы писали, что сегодня, 7 сентября, в Балаклее (Харьковская область) жителей призвали соблюдать режим информационной тишины по поводу действий украинских военных.

Более детально о контрнаступлении ВСУ в районе Балаклеи можете узнать в материале РБК-Украина "Балаклее приготовиться? Что известно о ситуации в Харьковской области".

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Вооруженные силы Украины Харьков Балаклея Война России против Украины
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