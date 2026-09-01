"Про вибори подумаєте після війни": Зеленський вимагає від Ради ухвалити закони на 30 млрд

Зеленський розкритикував Раду

Зеленський зазначив, що початок осені для України в умовах війни є можливістю доробити необхідне на зиму.

"На те, щоб пройти цей рік. На те, щоб увійти в рік наступний. Забезпечити оборону. Забезпечити соціальні виплати. Забезпечити нормальне функціонування нашої держави попри все", - зауважив він.

За словами Зеленського, всі можливості для цього є.

"Рішення тут, в Україні, відкривають кошти від партнерів. Одна частина - це рішення уряду, їх 44 рішення потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів. Усе цілком конкретно, уряд забезпечить ухвалення цих рішень до 1 листопада", - уточнив президент.

Як каже глава держави, прем’єр та міністри усвідомлюють свою особисту відповідальність. Проте її частина є і у парламентарів.

"Близько 15 мільярдів доларів - їхня частина роботи, яку необхідно виконати", - уточнив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні у Верховній Раді були провалені:

три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів;

два закони з програми МВФ.

Рішення потрібно ухвалити

Президент каже, що усі рішення на основі домовленостей із партнерами України мають ухвалюватися.

"Це можуть бути непопулярні рішення. Але вони допомагають Україні пройти цей час - час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати", - повідомив він.

За словами Зеленського, закони, які потрібні у відносинах із ЄС, мають підтримуватися всіма фракціями та групами, які підтримують ЄС.

"Голосувати проти чи говорити багато про Європу й не голосувати за Європу - нечесно. І окрім того, що це нечесно, зараз це ще проти держави".

Зеленський впевнений, що Україна має виконати свою внутрішню частину роботи:

кожна фракція,

кожна група,

усі, хто є українцями.

Він зауважив, що якщо хтось уже хоче виборів та думає про рейтинги й свої політичні вигоди, то це не на часі.

"Сьогодні треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів", - резюмував він.

Дефіцит у 27 мільярдів

Президент згадав і про іншу частину дефіциту.

"Те, що потрібно через Міністерство оборони, ще 27 мільярдів доларів, - на всіх рівнях ми ведем розмову з партнерами. Але, щоб були додаткові кошти, потрібно робити те, що Україна вже обіцяла", - впевнений він.

Наприкінці Зеленський заявив, що розраховує на чітку роботу уряду та всіх парламентарів.