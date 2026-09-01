"О выборах подумаете после войны": Зеленский требует от Рады принять законы на 30 млрд

Зеленский раскритиковал Раду

Зеленский отметил, что начало осени для Украины в условиях войны - возможность доделать необходимое на зиму.

"На то, чтобы пройти этот год. На то, чтобы войти в год следующий. Обеспечить оборону. Обеспечить социальные выплаты. Обеспечить нормальное функционирование нашего государства, несмотря на все", - отметил он.

По словам Зеленского, все возможности для этого есть.

"Решение здесь, в Украине, открывают средства от партнеров. Одна часть - это решение правительства, их 44 решения нужно, и это будет 15 миллиардов долларов. Все совершенно конкретно, правительство обеспечит принятие этих решений до 1 ноября", - уточнил президент.

Как говорит глава государства, премьер и министры отдают себе отчет в своей личной ответственности. Однако ее часть есть и у парламентариев.

"Около 15 миллиардов долларов - их часть работы, которую необходимо выполнить", - уточнил он.

Зеленский отметил, что сегодня в Верховной Раде были провалены:

три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов;

два закона из программы МВФ.

Решение нужно принять

Президент говорит, что все решения на основе договоренностей с партнерами Украины должны быть приняты.

"Это могут быть непопулярные решения. Но они помогают Украине пройти это время - время войны, обеспечить фронт, обеспечить защиту людей, обеспечить социальные выплаты", - сообщил он.

По словам Зеленского, законы, необходимые в отношениях с ЕС, должны поддерживаться всеми фракциями и группами, поддерживающими ЕС.

"Голосовать против или говорить много о Европе и не голосовать за Европу - нечестно. И кроме того, что это нечестно, сейчас это еще против государства".

Зеленский уверен, что Украина должна выполнить свою внутреннюю часть работы:

каждая фракция,

каждая группа,

все, кто являются украинцами.

Он отметил, что если кто-то уже хочет выборов и думает о рейтингах и своих политических выгодах, то это не ко времени.

"Сегодня нужно думать исключительно о том, что нужно на оборону, на работу государства, на выплаты людям. О выборах подумаете после войны. Надо голосовать решение на 30 миллиардов долларов", - резюмировал он.

Дефицит в 27 миллиардов

Президент упомянул и о другой части дефицита.

"То, что нужно через Министерство обороны, еще 27 миллиардов долларов, - на всех уровнях мы ведем разговор с партнерами. Но чтобы были дополнительные средства, нужно делать то, что Украина уже обещала", - уверен он.

В конце Зеленский заявил, что рассчитывает на четкую работу правительства и всех парламентариев.