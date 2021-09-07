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Призывают немедленно освободить: посольство Канады отреагировало на задержание Джелялова

Автор: Сергей Пышкин

Посольство Канады отреагировало на арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и четырех других крымских татар. Требуют немедленного освобождения политических заключенных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Канады.

Отметим, что Наримана Джелялова и четырех крымских татар задержали российские силовики после обысков. В течение следующих нескольких дней, страна-агрессор не раскрывала информацию об их местонахождении, а за сообщением прокуратуры - силовики Российской Федерации применяли к заместителю главы Меджлиса пытки.

"Посольство Канады осуждает задержание Наримана Джелялова и 4 других крымских татар службой безопасности Российской Федерации. Группа Джелялова просто реализовывала свое право на свободу выражения и собраний. Мы призываем немедленно освободить их и всех политических заключенных", - пишет пресс-служба посольства.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Джелялова и других четырех крымских татар подозревают в "диверсии".

Также РБК-Украина писало о том, что в Украине убеждены в том, что Джелялова задержали через участие в саммите Крымской платформы.

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ДжеляловУкраинаКанадаРоссийская ФедерацияКрым