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Закликають негайно звільнити: посольство Канади відреагувало на затримання Джелялова

Автор: Сергій Пишкін

Посольство Канади відреагувала на арешт заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова й чотирьох інших кримських татар. Вимагають негайного звільнення політичних в’язнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Канади.

Відзначимо, що Нарімана Джелялова й чотирьох кримських татар затримали російські силовики після обшуків. Протягом наступних декілька днів, країна-агресор не розкривала інформацію щодо їх місцеперебування, а за повідомленням прокуратури - силовики Російської Федерації застосовували до заступника глави Меджлісу тортури.

"Посольство Канади засуджує затримання Нарімана Джелялова і 4 інших кримських татар службою безпеки Російської Федерації. Група Джелялова просто реалізовувала своє право на свободу висловлювання й зібрань. Ми закликаємо негайно звільнити їх та усіх політичних в'язнів", - пише пресслужба посольства.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Джелялова й інших чотирьох кримських татар підозрюють у "диверсії".

Також РБК-Україна писало про те, що в Україні переконані у тому, що Джелялова затримали через участь у саміті Кримської платформи.

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ДжеляловУкраїнаКанадаРосійська ФедераціяКрим