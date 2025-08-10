Прізвища українців з грецьким минулим: що могли приховувати ваші предки?
Чимало українських родинних імен мають коріння далеко за межами України. Однією з найбільших етнічних груп за походженням прізвищ виявились греки - майже 6,2% від усіх зафіксованих прізвищ мають еллінське походження.
Які прізвища вказують на те, що ваше прізвище має грецьке коріння, розповідає РБК-Україна з посиланням на Апостроф.
Скільки прізвищ з грецьким корінням в Україні
В українському антропонімічному просторі зафіксовано значну частку прізвищ, що мають грецьке походження.
За даними дослідження, проведеного в різних історико-етнографічних регіонах України, приблизно 6,2% українських родинних імен мають грецьке коріння.
Це пов’язано як із хвилями міграції, так і з давніми зв’язками між українськими землями та грецьким світом.
Найбільш відомі грецькі прізвища в Україні
- Ахбаш - від грецького "світловолосий"
- Балабан - значення "великий, величезний"
- Варсамас
- Волониць - перекладається як "в’язальна спиця"
- Габіда
- Імерелі
- Кіор - від "сліпий"
- Куркчі – "хутряний"
- Мангуш - утворене від назви поселення
- Мрамор
- Шамлі - також від топоніма
- Ялу
- Ятько
Українізовані форми:
- Афенка - Афенком
- Бузовчу - Бузовчук
Зросійщені через додавання суфіксів:
- Каракоз - Каракозов
- Балабан - Балабанов
- Узун - Узунов
- Темір - Теміров
Ці трансформації відображають як мовну адаптацію, так і наслідки колоніальної політики, зокрема в часи Російської імперії та СРСР.