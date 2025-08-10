ua en ru
Прізвища українців з грецьким минулим: що могли приховувати ваші предки?

Неділя 10 серпня 2025 08:05
Прізвища українців з грецьким минулим: що могли приховувати ваші предки? Які українські прізвища мають грецьке походження (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Чимало українських родинних імен мають коріння далеко за межами України. Однією з найбільших етнічних груп за походженням прізвищ виявились греки - майже 6,2% від усіх зафіксованих прізвищ мають еллінське походження.

Які прізвища вказують на те, що ваше прізвище має грецьке коріння, розповідає РБК-Україна з посиланням на Апостроф.

Скільки прізвищ з грецьким корінням в Україні

В українському антропонімічному просторі зафіксовано значну частку прізвищ, що мають грецьке походження.

За даними дослідження, проведеного в різних історико-етнографічних регіонах України, приблизно 6,2% українських родинних імен мають грецьке коріння.

Це пов’язано як із хвилями міграції, так і з давніми зв’язками між українськими землями та грецьким світом.

Найбільш відомі грецькі прізвища в Україні

  • Ахбаш - від грецького "світловолосий"
  • Балабан - значення "великий, величезний"
  • Варсамас
  • Волониць - перекладається як "в’язальна спиця"
  • Габіда
  • Імерелі
  • Кіор - від "сліпий"
  • Куркчі – "хутряний"
  • Мангуш - утворене від назви поселення
  • Мрамор
  • Шамлі - також від топоніма
  • Ялу
  • Ятько

Українізовані форми:

  • Афенка - Афенком
  • Бузовчу - Бузовчук

Зросійщені через додавання суфіксів:

  • Каракоз - Каракозов
  • Балабан - Балабанов
  • Узун - Узунов
  • Темір - Теміров

Ці трансформації відображають як мовну адаптацію, так і наслідки колоніальної політики, зокрема в часи Російської імперії та СРСР.

