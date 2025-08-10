Фамилии украинцев с греческим прошлым: что могли скрывать ваши предки?

Немало украинских фамилий имеют корни далеко за пределами Украины. Одной из крупнейших этнических групп по происхождению фамилий оказались греки - почти 6,2% от всех зафиксированных фамилий имеют эллинское происхождение.

Какие фамилии указывают на то, что ваша фамилия имеет греческие корни, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Апостроф .

Сколько фамилий с греческими корнями в Украине

В украинском антропонимическом пространстве зафиксирована значительная доля фамилий, имеющих греческое происхождение.

По данным исследования, проведенного в разных историко-этнографических регионах Украины, примерно 6,2% украинских фамилий имеют греческие корни.

Это связано как с волнами миграции, так и с давними связями между украинскими землями и греческим миром.

Наиболее известные греческие фамилии в Украине

Ахбаш - от греческого "светловолосый"

Балабан - значение "большой, огромный"

Варсамас

Волониць - переводится как "вязальная спица"

Габіда

Імерелі

Кіор - от "слепой"

Куркчі - "меховой"

Мангуш - образовано от названия поселения

Мрамор

Шамлі - также от топонима

Ялу

Ятько

Украинизированные формы:

Афенка - Афенком

Бузовчу - Бузовчук

Обрусевшие через добавление суффиксов:

Каракоз - Каракозов

Балабан - Балабанов

Узун - Узунов

Темір - Теміров

Эти трансформации отражают как языковую адаптацию, так и последствия колониальной политики, в частности во времена Российской империи и СССР.