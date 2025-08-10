Фамилии украинцев с греческим прошлым: что могли скрывать ваши предки?
Немало украинских фамилий имеют корни далеко за пределами Украины. Одной из крупнейших этнических групп по происхождению фамилий оказались греки - почти 6,2% от всех зафиксированных фамилий имеют эллинское происхождение.
Какие фамилии указывают на то, что ваша фамилия имеет греческие корни, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Апостроф.
Сколько фамилий с греческими корнями в Украине
В украинском антропонимическом пространстве зафиксирована значительная доля фамилий, имеющих греческое происхождение.
По данным исследования, проведенного в разных историко-этнографических регионах Украины, примерно 6,2% украинских фамилий имеют греческие корни.
Это связано как с волнами миграции, так и с давними связями между украинскими землями и греческим миром.
Наиболее известные греческие фамилии в Украине
- Ахбаш - от греческого "светловолосый"
- Балабан - значение "большой, огромный"
- Варсамас
- Волониць - переводится как "вязальная спица"
- Габіда
- Імерелі
- Кіор - от "слепой"
- Куркчі - "меховой"
- Мангуш - образовано от названия поселения
- Мрамор
- Шамлі - также от топонима
- Ялу
- Ятько
Украинизированные формы:
- Афенка - Афенком
- Бузовчу - Бузовчук
Обрусевшие через добавление суффиксов:
- Каракоз - Каракозов
- Балабан - Балабанов
- Узун - Узунов
- Темір - Теміров
Эти трансформации отражают как языковую адаптацию, так и последствия колониальной политики, в частности во времена Российской империи и СССР.