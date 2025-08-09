UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Прізвища козацьких та повстанських родів, що живуть й сьогодні: а ваше там є?

Прізвища козацьких та повстанських родів, які існують досі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українська історія багата на героїчні сторінки боротьби за свободу, що знайшли своє відображення у прізвищах повстанців і козаків. Багато з цих родових імен дожили до наших днів і поширені в різних регіонах України.

Які прізвища нагадують про славетні сторінки національно-визвольних рухів, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.

Протягом багатьох століть українці виборювали свою незалежність, а з історії національно-визвольних рухів залишилися унікальні прізвища, що асоціюються з боротьбою за свободу.

Прізвища гайдамаків

На Київщині та Брацлавщині активно діяли гайдамаки - повстанці, що боролися з утисками. Через це у Хмельницькій і Запорізькій областях часто зустрічається прізвище Гайдамака, у Тернопільській - Гайдамаха, а в Житомирській - Гайдамачук.

Повстанські роди Поділля та Карпат

На Поділлі поширені прізвища Левенець і Дейнека, а у Карпатах - Опришко. У Львівській та Рівненській областях часто зустрічають прізвище Дейнека, а на Волині та Кіровоградщині - Дейнега. Також серед повстанських родів представники прізвища Ватажко.

Козацькі прізвища

Козацтво відіграло важливу роль у формуванні української ідентичності та дало початок багатьом родовим іменам. Серед них:

  • Гетьман
  • Козак
  • Лицар
  • Запорожець
  • Довбиш
  • Хорунжий
  • Кошовий
  • Гарматій
  • Гармаш
  • Пушкар
  • Пластун
  • Компанієць
  • Сердюк
  • Сотник
  • Полковник
  • Асаул
  • Чура
  • Отаман

Прізвища, пов’язані з військовою службою в інших арміях

Через службу українців у польській, російській та австрійській арміях з’явилися прізвища з відтінком цих культур:

  • Посполитак
  • Ритаровський
  • Солдат
  • Савдак
  • Солдан
  • Солдатенко
  • Жовнір
  • Жовнірович
  • Гренадір
  • Гусар
  • Драгун
  • Улан
  • Райтер
Читайте РБК-Україна в Google News
ІменаІсторія України