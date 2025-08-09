Прізвища козацьких та повстанських родів, що живуть й сьогодні: а ваше там є?

Українська історія багата на героїчні сторінки боротьби за свободу, що знайшли своє відображення у прізвищах повстанців і козаків. Багато з цих родових імен дожили до наших днів і поширені в різних регіонах України.
Які прізвища нагадують про славетні сторінки національно-визвольних рухів, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.
Протягом багатьох століть українці виборювали свою незалежність, а з історії національно-визвольних рухів залишилися унікальні прізвища, що асоціюються з боротьбою за свободу.
На Київщині та Брацлавщині активно діяли гайдамаки - повстанці, що боролися з утисками. Через це у Хмельницькій і Запорізькій областях часто зустрічається прізвище Гайдамака, у Тернопільській - Гайдамаха, а в Житомирській - Гайдамачук.
На Поділлі поширені прізвища Левенець і Дейнека, а у Карпатах - Опришко. У Львівській та Рівненській областях часто зустрічають прізвище Дейнека, а на Волині та Кіровоградщині - Дейнега. Також серед повстанських родів представники прізвища Ватажко.
Козацтво відіграло важливу роль у формуванні української ідентичності та дало початок багатьом родовим іменам. Серед них:
Через службу українців у польській, російській та австрійській арміях з’явилися прізвища з відтінком цих культур: