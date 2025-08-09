RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Фамилии козацких и повстанческих родов, живущих и сегодня: а ваша там есть?

Фамилии козацких и повстанческих родов, которые существуют до сих пор (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинская история богата на героические страницы борьбы за свободу, нашедшие свое отражение в фамилиях повстанцев и козаков. Многие из этих родовых имен дожили до наших дней и распространены в разных регионах Украины.

Какие фамилии напоминают о славных страницах национально-освободительных движений, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.

На протяжении многих веков украинцы боролись за свою независимость, а из истории национально-освободительных движений остались уникальные фамилии, ассоциирующиеся с борьбой за свободу.

Фамилии гайдамаков

В Киевской области и на Брацлавщине активно действовали гайдамаки - повстанцы, которые боролись с притеснениями. Поэтому в Хмельницкой и Запорожской областях часто встречается фамилия Гайдамака, в Тернопольской - Гайдамаха, а в Житомирской - Гайдамачук.

Повстанческие роды Подолья и Карпат

На Подолье распространены фамилии Левенець и Дейнека, а в Карпатах - Опришко. Во Львовской и Ровенской областях часто встречают фамилию Дейнека, а на Волыни и в Кировоградской области - Дейнега. Также среди повстанческих родов представители фамилии Ватажко.

Козацкие фамилии и фамилии

Козачество сыграло важную роль в формировании украинской идентичности и дало начало многим родовым именам. Среди них:

  • Гетьман
  • Козак
  • Лицар
  • Запорожець
  • Довбиш
  • Хорунжий
  • Кошовий
  • Гарматій
  • Гармаш
  • Пушкар
  • Пластун
  • Компанієць
  • Сердюк
  • Сотник
  • Полковник
  • Асаул
  • Чура
  • Отаман

Фамилии, связанные с военной службой в других армиях

Из-за службы украинцев в польской, российской и австрийской армиях появились фамилии с оттенком этих культур:

  • Посполитак
  • Ритаровський
  • Солдат
  • Савдак
  • Солдан
  • Солдатенко
  • Жовнір
  • Жовнірович
  • Гренадір
  • Гусар
  • Драгун
  • Улан
  • Райтер
ИменаИстория Украины