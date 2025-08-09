Фамилии козацких и повстанческих родов, живущих и сегодня: а ваша там есть?

Украинская история богата на героические страницы борьбы за свободу, нашедшие свое отражение в фамилиях повстанцев и козаков. Многие из этих родовых имен дожили до наших дней и распространены в разных регионах Украины.
Какие фамилии напоминают о славных страницах национально-освободительных движений, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.
На протяжении многих веков украинцы боролись за свою независимость, а из истории национально-освободительных движений остались уникальные фамилии, ассоциирующиеся с борьбой за свободу.
В Киевской области и на Брацлавщине активно действовали гайдамаки - повстанцы, которые боролись с притеснениями. Поэтому в Хмельницкой и Запорожской областях часто встречается фамилия Гайдамака, в Тернопольской - Гайдамаха, а в Житомирской - Гайдамачук.
На Подолье распространены фамилии Левенець и Дейнека, а в Карпатах - Опришко. Во Львовской и Ровенской областях часто встречают фамилию Дейнека, а на Волыни и в Кировоградской области - Дейнега. Также среди повстанческих родов представители фамилии Ватажко.
Козачество сыграло важную роль в формировании украинской идентичности и дало начало многим родовым именам. Среди них:
Из-за службы украинцев в польской, российской и австрийской армиях появились фамилии с оттенком этих культур:
