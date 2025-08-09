Фамилии козацких и повстанческих родов, живущих и сегодня: а ваша там есть?

На протяжении многих веков украинцы боролись за свою независимость, а из истории национально-освободительных движений остались уникальные фамилии, ассоциирующиеся с борьбой за свободу.

Фамилии гайдамаков

В Киевской области и на Брацлавщине активно действовали гайдамаки - повстанцы, которые боролись с притеснениями. Поэтому в Хмельницкой и Запорожской областях часто встречается фамилия Гайдамака, в Тернопольской - Гайдамаха, а в Житомирской - Гайдамачук.

Повстанческие роды Подолья и Карпат

На Подолье распространены фамилии Левенець и Дейнека, а в Карпатах - Опришко. Во Львовской и Ровенской областях часто встречают фамилию Дейнека, а на Волыни и в Кировоградской области - Дейнега. Также среди повстанческих родов представители фамилии Ватажко.

Козацкие фамилии и фамилии

Козачество сыграло важную роль в формировании украинской идентичности и дало начало многим родовым именам. Среди них:

Гетьман

Козак

Лицар

Запорожець

Довбиш

Хорунжий

Кошовий

Гарматій

Гармаш

Пушкар

Пластун

Компанієць

Сердюк

Сотник

Полковник

Асаул

Чура

Отаман

Фамилии, связанные с военной службой в других армиях

Из-за службы украинцев в польской, российской и австрийской армиях появились фамилии с оттенком этих культур: