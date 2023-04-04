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Призведе до втрати авторитету ООН, - Подоляк про головування Росії в Радбезі

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не має права головувати в Раді безпеки ООН. Відсутність реакції на цей факт призведе до втрати авторитету організації, яка забезпечує мир у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія не може ані головувати в Раді безпеки ООН, ані мати право вето. Ця держава навіть не набула де-юре членства в організації. Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до втрати авторитету ООН як ключової організації для забезпечення миру у світі", - пише Михайло Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників Ради безпеки ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням.

За словами президента України Володимира Зеленського Росія має відповісти за свій терор в Україні, а не головувати в Радбезі.

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