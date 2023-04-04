Приведет к потере авторитета ООН, - Подоляк о председательстве России в Совбезе

Россия не имеет права председательствовать в Совбезе ООН. Отсутствие реакции на этот факт приведет к потере авторитета организации, обеспечивающей мир в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия не может ни председательствовать в Совете безопасности ООН, ни иметь право вето. Это государство даже не приобрело де-юре членство в организации. Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к потере авторитета ООН как ключевой организации для обеспечения мира в мире", - пишет Михаил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия должна ответить за свой террор в Украине, а не председательствовать в Совбезе.

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