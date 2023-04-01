Має відповідати за терор. Зеленський розкритикував головування Росії в Радбезі ООН

Росія має відповісти за свій терор в Україні, а не ставати головою Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є новина абсурдна і деструктивна. Сьогодні Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Учора російська армія вбила ще одну українську дитину - 5-місячного хлопчика з Авдіївки... І при цьому Росія головує в Раді безпеки ООН. Складно уявити що-небудь таке, щоб більше доводитиме повне банкрутство міжнародних інституцій", - зазначив глава держави.

За його словами, вже немає такого терору, який би не вчинила країна-агресор. І також не буде причин, щоб зупинити реформування глобальних інституцій, у тому числі Радбез ООН.

"Реформа, яка назріла, щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка бажає стати терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти і відповідати за терор, а не головувати будь-де", - підкреслив Зеленський.

Варто зауважити, що сьогодні, 1 квітня, розпочалося головування Росії в Раді безпеки ООН. Воно триватиме місяць.