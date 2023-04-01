ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Має відповідати за терор. Зеленський розкритикував головування Росії в Радбезі ООН

Новость на русском →
Київ, Субота 01 квітня 2023 20:14
Має відповідати за терор. Зеленський розкритикував головування Росії в Радбезі ООН Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія має відповісти за свій терор в Україні, а не ставати головою Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є новина абсурдна і деструктивна. Сьогодні Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Учора російська армія вбила ще одну українську дитину - 5-місячного хлопчика з Авдіївки... І при цьому Росія головує в Раді безпеки ООН. Складно уявити що-небудь таке, щоб більше доводитиме повне банкрутство міжнародних інституцій", - зазначив глава держави.

За його словами, вже немає такого терору, який би не вчинила країна-агресор. І також не буде причин, щоб зупинити реформування глобальних інституцій, у тому числі Радбез ООН.

"Реформа, яка назріла, щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка бажає стати терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти і відповідати за терор, а не головувати будь-де", - підкреслив Зеленський.

Варто зауважити, що сьогодні, 1 квітня, розпочалося головування Росії в Раді безпеки ООН. Воно триватиме місяць.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників Ради безпеки ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням.

Більш детально про головування Росії в Раді безпеки ООН можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй