Призупинення військової допомоги США не обвалить фронт, але є нюанс, - ISW

Двоє американських посадовців зазначили виданню ABC News, що близько 90% озброєнь, які Сполучені Штати зобов'язалися надати Україні в рамках минулих пакетів т.зв. "Програми президентських повноважень" (Presidential Drawdown Authority, PDA) з оборонної підтримки, вже прибули до країни. Зокрема, до них входять боєприпаси і протитанкові системи.

За даними видання, решта 10% озброєнь у рамках PDA, все ще мають прибути в Україну до серпня 2025 року. Приватні контракти на поставку озброєнь між Україною та американськими компаніями, багато з яких Київ уже оплатив, скоріш за все, сприятимуть хоча б невеликому потоку озброєнь до України, "принаймні на найближчі роки".

За словами головного редактора українського оборонного видання Defense Express Олега Каткова, Сполучені Штати постачають близько 30% озброєнь для ЗСУ, європейські партнери постачають ще 30%, а решту 40% озброєнь Україна виробляє зусиллями власного оборонпрому.

В ISW зазначили, що Україна буде продовжувати воювати з тим озброєнням, яке вона має зараз, з тим озброєннями, яке надали і надалі будуть надавати європейські партнери, а також з тією зброєю, яку виробляє самостійно.

"Пауза у наданні допомоги з боку адміністрації Трампа негативно вплине на здатність України захищатися і проводити наступальні операції в нинішніх темпах. Однак це не призведе до повного розвалу фронту в найближчі місяці", - йдеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначили, що російські війська, ймовірно, скористаються дефіцитом української техніки, як вони це зробили під час попереднього призупинення військової допомоги США на початку 2024 року.

"Росіяни спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США для подальшого просування на сході та півдні України та щоб обґрунтувати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у звіті ISW.