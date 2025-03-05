Приостановка военной помощи США не обвалит фронт, но есть нюанс, - ISW

Двое американских чиновников отметили изданию ABC News, что около 90% вооружений, которые Соединенные Штаты обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов т.н. "Программы президентских полномочий" (Presidential Drawdown Authority, PDA) по оборонной поддержке, уже прибыли в страну. В частности, в них входят боеприпасы и противотанковые системы.

По данным издания, остальные 10% вооружений в рамках PDA, все еще должны прибыть в Украину до августа 2025 года. Частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями, многие из которых Киев уже оплатил, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину, "по крайней мере на ближайшие годы".

По словам главного редактора украинского оборонного издания Defense Express Олега Каткова, Соединенные Штаты поставляют около 30% вооружений для ВСУ, европейские партнеры поставляют еще 30%, а остальные 40% вооружений Украина производит усилиями собственного оборонпрома.

В ISW отметили, что Украина будет продолжать воевать с тем вооружением, которое она имеет сейчас, с тем вооружениеми, которое предоставили и в дальнейшем будут предоставлять европейские партнеры, а также с тем оружием, которое производит самостоятельно.

"Пауза в предоставлении помощи со стороны администрации Трампа негативно повлияет на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции в нынешних темпах. Однако это не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны также отметили, что российские войска, вероятно, воспользуются дефицитом украинской техники, как они это сделали во время предыдущего приостановления военной помощи США в начале 2024 года.

"Россияне попытаются воспользоваться паузой в предоставлении помощи со стороны США для дальнейшего продвижения на востоке и юге Украины и чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в отчете ISW.