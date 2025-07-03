Призупинення поставок зброї Україні від США та вибухи під Житомиром: новини за 2 липня

США призупинили передачу Україні зброї. Тим часом під Житомиром прогриміли гучні вибухи.

Більш детально про те, що сталося в середу, 2 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

США поставили "на паузу" передачу зброї для України? Що відомо

Американські медіа з посиланням на підтвердження Білого дому масово повідомили про рішення Пентагону призупинити постачання ракет ППО та інших боєприпасів в Україну.

Таку інформацію підтвердили і в Держдепі США.

Що за цим стоїть і які несе за собою ризики - РБК-Україна зібрало в матеріалі.

Перекрито трасу, всюди дим, є загиблі: що відбувається на місці вибуху поблизу Житомира

Увечері середи, 2 липня, недалеко від Житомира стався потужний вибух. На місці працюють рятувальники та поліція. Траса Київ-Чоп - перекрита.

РБК-Україна в матеріалі розповіло, що відомо про інцидент.

Келлог спростував нібито обіцянку Лукашенка обмежити удари України по РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що нібито спецпредставник президента США Кіт Келлог пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по РФ".

Американський чиновник зазначив, що він не давав такої обіцянки.

У мережі пишуть, що РФ "зайшла" в перше село на Дніпропетровщині: Генштаб спростовує

У соцмережах поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли в перше село на Дніпропетровщині - Дачне.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Генерального штабу ЗСУ. Там повідомили виданню, що ці заяви противника є неправдою.

Чернишова відсторонили від посади віце-прем'єра? Що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні відсторонити Олексія Чернишова від посади віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності.

КНДР може направити ще 30 тисяч військових на війну РФ проти України, - CNN

Північна Корея має намір відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів. Війська можуть прибути в Росію найближчими місяцями, пише CNN.

Як відомо, у листопаді КНДР направила в Росію 11 тисяч своїх солдатів для боїв у Курській області.