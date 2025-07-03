Приостановке поставок оружия Украине от США и взрывы под Житомиром: новости за 2 июля

США приостановили передачу Украине оружия. Тем временем под Житомиром прогремели громкие взрывы.

Более детально о том, что произошло в среду, 2 июля, - в материале РБК-Украина .

США поставили "на паузу" передачу оружия для Украины? Что известно

Американские медиа со ссылкой на подтверждение Белого дома массово сообщили о решении Пентагона приостановить поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину.

Такую информацию подтвердили и в Госдепе США.

Что за этим стоит и какие несет за собой риски - РБК-Украина собрало в материале.

Перекрыта трасса, повсюду дым, есть погибшие: что происходит на месте взрыва вблизи Житомира

Вечером среды, 2 июля, недалеко от Житомира произошел мощный взрыв. На месте работают спасатели и полиция. Трасса Киев-Чоп - перекрыта.

РБК-Украина в материале рассказало, что известно об инциденте.

Келлог опроверг якобы обещание Лукашенко ограничить удары Украины по РФ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы спецпредставитель президента США Кит Келлог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ".

Американский чиновник отметил, что он не давал такого обещания.

В сети пишут, что РФ "зашла" в первое село на Днепропетровщине: Генштаб опровергает

В соцсетях распространились сообщения российских пропагандистов, что якобы их войска зашли в первое село на Днепропетровщине - Дачное.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Генеральный штаб ВСУ. Там сообщили изданию, что данные заявления противника являются неправдой.

Чернышова отстранили от должности вице-премьера? Что решил суд

Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве отстранить Алексея Чернышова от должности вице-премьер-министра - министра национального единства.

КНДР может направить еще 30 тысяч военных на войну РФ против Украины, - CNN

Северная Корея намерена отправить на войну против Украины до 30 тысяч солдат. Войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы, пишет CNN.

Как известно, в ноябре КНДР направила в Россию 11 тысяч своих солдат для боев в Курской области.