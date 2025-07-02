КНДР може направити ще 30 тисяч військових на війну РФ проти України, - CNN
Північна Корея має намір відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів. Війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання з посиланням на українську розвідку зазначає, що Північна Корея планує потроїти кількість своїх військ, які воюють на боці Росії проти України, направивши додатково від 25 до 30 тисяч солдатів.
Згідно з оцінкою розвідки, війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями. Як відомо, у листопаді КНДР направила до Росії 11 тисяч своїх солдатів для боїв у Курській області.
За даними західних чиновників, близько 4 тисячі північнокорейських солдатів загинули або отримали поранення під час бойових дій.
Українська розвідка вважає, що російське Міноборони здатне "необхідним обладнанням, зброєю та боєприпасами" солдатів КНДР з метою "подальшої інтеграції до російських бойових підрозділів".
За оцінкою розвідки, існує велика ймовірність того, що північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованих територіях України "для посилення російського контингенту, зокрема під час широкомасштабних наступальних операцій".
Також є ознаки того, що російські військові літаки переобладнують для перевезення особового складу. Це може свідчити про переміщення десятків тисяч іноземних військових через Сибір, який межує з КНДР.
CNN публікує супутникові знімки, на яких можна побачити підготовчі роботи до розгортання нових військ, включаючи прибуття корабля, який використовували минулого разу, до російського порту та вантажного літака до північнокорейського аеропорту Сунан.
Фото: РФ готується до перекидання військових КНДР (edition.cnn.com)
КНДР воює проти України
Минулої осені Північна Корея відправила війська до Росії, які були сформовані у Курській області та залучені до бойових дій проти України. За оцінками розвідки, КНДР відправила на війну не менше 10 тисяч вояків.
За даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян втратив щонайменше 4 700 солдатів у цьому конфлікті.
Нещодавно Росія офіційно визнала участь у війні північнокорейських військових, а пізніше це визнала й сама КНДР.
Крім того, Північна Корея постачає Росії широкий спектр озброєнь - боєприпаси, артилерійські системи, балістичні ракети, які використовуються для обстрілів українських міст.
Розвідка Південної Кореї також раніше повідомляла, що КНДР готує нову партію солдатів для Росії.
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