Чернишова відсторонили від посади віцепрем'єра? Що вирішив суд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, під час засідання сьогодні, 2 липня ​слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення чинного віцепрем’єра від посади строком на 2 місяці.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову у вигляді застави розміром 120 млн гривень.

Справа Чернишова

Національне антикорупційне бюро 23 червня повідомило про підозру ексміністру Олексію Чернишову. Йому закидають зловживання службовим становищем і отримання хабаря.

Олексій Чернишов став шостим фігурантом у справі про масштабну корупцію в будівельній сфері, яка стосується його діяльності на посаді міністра розвитку громад і територій у 2020-2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників разом із довіреною особою створив схему незаконного отримання землі в Києві для зведення житлового комплексу. До реалізації оборудки залучили очільника міністерства, якого слідство не називає, але в матеріалах справи йдеться саме про Чернишова. Також у справі фігурують його радник, державний секретар міністерства та директорка державного підприємства.

За версією слідства, ексміністр створив умови для передачі ділянки в управління держпідприємству. Держсекретар погодив значне фінансове зобов’язання, а директорка держструктури підписала інвестиційні договори з фірмою забудовника. За цими документами забудовник мав передати державі частину квартир пропорційно вартості ділянки.

Однак землю та будівлі на ній оцінили майже вп’ятеро дешевше, ніж ринкова вартість, що могло б призвести до втрати державою нерухомості на понад 1 млрд грн. Цього вдалося уникнути завдяки арешту ділянки за ініціативою НАБУ та САП.

Крім того, як з’ясували слідчі, у відповідь на сприяння службовцям міністерства забудовник запропонував їм квартири у вже зведених ЖК зі знижкою - по 1-8 тисяч гривень за квадратний метр, тоді як ринкова вартість становила щонайменше 30 тисяч. Загальна сума неправомірної вигоди склала 16,8 млн грн. Частину таких квартир також заарештовано.

Дії Чернишова кваліфіковано за кількома статтями КК України, зокрема щодо зловживання владою та отримання хабаря в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, раніше підозри у цій справі вже оголосили п’ятьом особам: ексдержсекретарю Мінрегіону, раднику міністра, ексдиректорці держпідприємства, а також забудовнику та його довіреній особі - організаторам схеми.