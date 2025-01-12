Призупинення подачі газу з Азербайджану до Сербії не буде, - Вучич

Учора президент Сербії Александар Вучич заявив, що Азербайджан припинив постачання газу його країні. Сьогодні він поінформував, що зупинки подачі газу не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Наші брати і друзі з Азербайджану щойно повідомили мені, що, незважаючи на об'єктивні проблеми, викликані форс-мажорними обставинами, припинення подачі газу до Сербії не буде", - ідеться в повідомленні.
Вучич також висловив подяку Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву, зазначивши, що чекає на нього скоро в Белграді.
Нагадаємо, у грудні 2024 року глава сербського уряду Мілош Вучевіч заявив, що Сполучені Штати готують санкції щодо нафтогазової компанії Сербії через російську частку.
У п'ятницю, 10 січня, США запровадили санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Водночас обмеження торкнулися і сербської компанії, яка пов'язана з "Газпром нефтью". Мова йде про нафтогазову компанію NIS, понад 50% якої належить "Газпрому".
Того ж дня Вучич заявив, що "Газпром нафта" має вийти зі складу акціонерів NIS. На це компанії дали 45 днів.
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