Приостановки подачи газа из Азербайджана в Сербию не будет, - Вучич

Что предшествовало

Напомним, в декабре 2024 года глава сербского правительства Милош Вучевич заявил, что Соединенные Штаты готовят санкции в отношении нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли.

В пятницу, 10 января, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью". Речь идет о нефтегазовой компании NIS, более 50% которой принадлежит "Газпрому".

В тот же день Вучич заявил, что "Газпром нефть" долга выйти из состава акционеров NIS. На это компании дали 45 дней.

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