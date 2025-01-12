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Приостановки подачи газа из Азербайджана в Сербию не будет, - Вучич

Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера президент Сербии Александар Вучич заявил, что Азербайджан прекратил поставки газа его стране. Сегодня он проинформировал, что остановки подачи газа не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки подачи газа в Сербию не будет", - говорится в сообщении.

Вучич также выразил благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, отметив, ждет его скоро в Белграде.

Что предшествовало

Напомним, в декабре 2024 года глава сербского правительства Милош Вучевич заявил, что Соединенные Штаты готовят санкции в отношении нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли.

В пятницу, 10 января, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью". Речь идет о нефтегазовой компании NIS, более 50% которой принадлежит "Газпрому".

В тот же день Вучич заявил, что "Газпром нефть" долга выйти из состава акционеров NIS. На это компании дали 45 дней.

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СербияАзербайджанВучич